الامارات | الشيخة فاطمة تتلقى تعازي قرينة ملك البحرين خلال استقبالها وفد المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة فاطمة تتلقى تعازي قرينة ملك البحرين خلال استقبالها وفد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التعازي والمواساة في رحيل فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله" من وفد العائلة المالكة البحرينية.

ونقل الوفد الليلة الماضية تعازي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وصادق مواساتها في الفقيد الشيخ خليفة " رحمه الله " سائلة المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

وضم الوفد سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة حرم معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وسمو الشيخة مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة حرم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها للمشاعر الطيبة التي عبر عنها ونقلها وفد مملكة البحرين الشقيقة .. فيما حملته سموها شكرها وأطيب تمنياتها إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الخير والازدهار.

كما قدم الوفد العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى سمو الشيخة شمسة بنت سهيل وعائلة آل نهيان الكرام. وأعرب الوفد عن بالغ المواساة في هذا المصاب الجلل وأخلص الدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويدخله فسيح جنانه، ويلهم أفراد العائلة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يديم ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة من وشائج الأخوة والمحبة والتقارب كما يتمناها ويحرص عليها قادة البلدين الشقيقين.

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