الامارات | نقل عجمان: نظام تقني جديد لضبط سلوك سائقي "الحافلات المدرسية"

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عجمان: نظام تقني جديد لضبط سلوك سائقي "الحافلات المدرسية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة النقل في عجمان، عن بدء تركيب نظام تقني تجريبي لرصد سلوك سائقي الحافلات المدرسية، الذي صمّم لتعزيز وعيهم، والمساهمة في التقليل من الحوادث المرورية، وتوجيههم عند ارتكاب ممارسات سلبية أثناء القيادة.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للهيئة، وسعيها للحفاظ على سلامة الطلاب أثناء وجودهم في الحافلات، وجعلها وسيلة نقل آمنة لهم، تحقيقاً لرؤية إمارة عجمان، بجعل الإمارة مكاناً أفضل للعيش.

وصرح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، المهندس سامي الجلاف، أن هذا النظام يتميز بتوفير ردود فعل فورية وتلقائية، دون تدخل بشري، عبر لوحة ضوئية للسائق، عند كشف النظام لأي حالة تستدعي تنبيهه أثناء القيادة، مثل التسارع والانعطافات الخطرة والتوقف القوي، وغيرها من السلوكيات الخاطئة.

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