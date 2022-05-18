الامارات | «الطوز» وراء تدني مستوى الرؤية على بعض المناطق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوز» وراء تدني مستوى الرؤية على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت شرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر خلال انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكّل الغبار، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

وتشهد مناطق من الدولة، هبوب رياح محملة بالأتربة، تسبب تدني الرؤية أمام السائقين، خصوصاً على الطرق السريعة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، إن الرياح المؤثرة يطلق عليها رياح «الطوز»، أو «الخماسين»، وتحدث نتيجة منخفضات جوية تندفع بالاتجاه الشرقي عبر الشواطئ الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط أو شمال إفريقيا من شهر مارس إلى يونيو، وتعمل على إثارة العواصف وموجات الغبار.

وأوضح أن رياح «الخماسين» كما تعرف في مصر وبلاد الشام موعدها بعد 50 يوماً من الاعتدال الربيعي، تقابلها رياح «الطوز» في العراق والجزيرة العربية، وهي رياح حارة محملة بكمية هائلة من الغبار، تنشط بين مارس ويونيو.

وتوقع أن تتحرك العاصفة خلال الساعات المقبلة، إلى عدد من دول الخليج العربي.

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