الامارات | رئيس الدولة: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترحم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأشار سموه إلى أن الأمانة ثقيلة.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على «تويتر»: «رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد».

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال فيهما:

«أخي محمد صمام الأمان.. أخي محمد ذخر الوطن وسند الوطن.. ورهان أبناء الإمارات على مستقبل الإمارات».

كما أكد سموه: «الله حبانا بالأخ والصديق والقائد.. محمد بن زايد».

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