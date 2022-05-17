الامارات | محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترحم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، على فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأشار سموه إلى أن الأمانة ثقيلة.

وقال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر": "رحم الله أخي خليفة .. الأمانة ثقيلة .. نسأل الله التوفيق والعون والسداد".

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