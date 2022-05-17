الامارات | 3 شروط لمعادلة الشهادة الدراسية لصفوف النقل من خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط لمعادلة الشهادة الدراسية لصفوف النقل من خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة شروط لتقديم الخدمة الإلكترونية "طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من خارج الدولة"، وتشمل الشروط تصديق الشهادات المذكورة من وزارة التربية والتعليم او المديرية او مجلس التعليم في بلد الإصدار، وتصديق آخر شهادة دراسية نجح فيها الطالب من وزارة الخارجية في بلد إصدار الشهادة وسفارة دولة الإمارات في بلد الإصدار أو ملحق التعليم و علوم التكنولوجيا ) الملحق الثقافي سابقا( لدولة الإمارات في بلد الإصدار، ولا يعتد بالشهادات أو الإفادات الفصلية الصادرة خلال العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تتيح للمتعامل الحصول على معادلة الشهادات الدراسية لصفوف النقل من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الحادي عشر الصادرة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب المعايير المعتمدة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن كلفة الخدمة 50 درهماً وتستغرق عملية إصدارها خمس أيام عمل.

وشددت على ضرورة إرفاق نسخ من عدة وثائق ومستندات، للحصول على الخدمة، وهي جواز السفر (ساري المفعول)، والهوية الإماراتية (سارية المفعول)، والإقامة سارية المفعول (لغير أبناء دول مجلس التعاون الخليجي)، والشهادات لآخر سنتين دراسيتين، وترجمة قانونية (في حال كانت لغة الشهادة بلغة أخرى غير اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية)، ومرفقات إضافية داعمة إن وجد (مرفقين كحد أقصى).

وتتضمن خطوات التقديم للخدمة، أولاً الدخول على الخدمة، وتسجيل حساب جديد أو تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو عبر الهوية الرقمية، واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، ثم دفع الرسوم، ومراجعة الطلب الخاص بكم، ثم يتم اتخاذ قرار بشأن المعاملة وإرساله لصاحب المعاملة عبر البريد الإلكتروني المسجل في الحساب الخاص به.

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