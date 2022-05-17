الامارات | موارد الشارقة تجدد التعاون بين "برنامج وفر و"كلية الأفق الجامعية "

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تجدد التعاون بين "برنامج وفر و"كلية الأفق الجامعية " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ممثلة ببرنامج "وفر" للخصومات ، اتفاقية التعاون المشترك مع كلية الأفق الجامعية، وذلك سعياً من الجانبين لتقديم خيارات أوسع في الخدمات التعليمية ودعماً لمسيرة التحصيل العلمي لحاملي بطاقة وفر وعائلاتهم وجانب مهم لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بحكومة الشارقة .

وقع تجديد الإتفاقية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم ، ورئيس كلية الأفق الجامعية الدكتور محمد انعيرات ، بحضور ​مدير دائرة الموارد البشرية عبدالله سالم المشوي ، ومدير مكتب الفعاليات والأنشطة بالدائرة ومدير برنامج وفر جواهر سيف العود ، ورئيس قسم الموارد البشرية بالدائرة محمد سلطان الهاجري ، ونائب الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للكلية نيتن أناند ، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والحكومية بالكلية فراس الطباع ، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وتميزت اتفاقية التعاون المستمر الحالية عن الاتفاقيات السابقة بزيادة نسبة الخصم من 30% الى 35% لجميع الطلبة ،وبنسبة 50% للحاصلين على معدل 90% ، وتشمل هذه الخصومات الراغبين بالالتحاق بالكلية للحصول على درجة البكالوريوس ، ويستمر حصول الطالب على نسبة الخصم المقدمة عند التسجيل بغض النظر عن المعدل التراكمي . كما تشجع الاتفاقية على تطوير الموارد البشرية ،من خلال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب التخصصية والمهنية لموظفي حكومة الشارقة .

وتمنح الاتفاقية حاملي "بطاقة وفر" خصومات حصرية على الرسوم الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير عند بداية التسجيل وفق الشروط المحددة .

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن مواصلة التعاون بتجديد الاتفاقية مع كلية الأفق يعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يحث على بناء الانسان أولاً بتزويده بالعلم والمعرفة التي تشكل الأساس الصلب للكوادر البشرية والمجتمعات المتحضرة.

وثمن الدكتور طارق استمرار التعاون مع كلية الأفق الجامعية التي تعد من الجهات السباقة التي انضمت إلى برنامج "وفر" في بداية انطلاقته عام 2013م، معتبراً مواصلة الشراكة بين الجانبين فرصة جديدة لاستفادة عدد كبير من حاملي بطاقة وفر من الخصومات التي تتاح عبر البرنامج ، وكذلك تنفيذ برامج تأهيل وتدريب مشتركة تعكس رؤية واستراتيجيات الدائرة في استثمارالموارد البشرية الحالية والمستقبلية .

وبين أن تجديد هذه الاتفاقية جاء ضمن خطة برنامج وفر لتحقيق الاستدامة و الخدمات المميزة لكافة موظفي دوائر وجهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة ولحاملي بطاقة وفر من مختلف الفئات، الذين يتعدى عددهم 72 ألف مستفيد . سعياً لإسعادهم وتوفير بيئة عمل مشجعة لهم وإسعاد كافة الفئات الأخرى المستفيدة. مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز العلاقات مع المؤسسات التعليمية ككلية الأفق الجامعية كونها تشكل شريكاً استراتيجياً في تقديم الخدمات المتميزة للمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. تلبية لطموحات القيادة الرشيدة بتحقيق الرفاه المعيشي للإنسان على أرض إمارة الشارقة .

من ناحيته، أكد الدكتور محمد انعيرات أهمية العمل المشترك الذي تسعى إليه الكلية مع كافة مؤسسات المجتمع. وبين أن التوقيع لتجديد التعاون يهدف إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة لموظفي الحكومة والفئات الأخرى من حاملي بطاقة وفر وعائلاتهم ، كما يخدم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المنتسبة لحكومة إمارة الشارقة في القطاعات المختلفة على صعيد الجانب المالي و الإداري والتخطيط الاستراتيجي .

وكشف الدكتور انعيرات، عن عزم الكلية لطرح العديد من الخطط والبرامج المستمرة التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news