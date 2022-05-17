الامارات | ‎حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية والتي تكللت بالنجاح.

ودعا سموه الله تعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد.. متمنياً للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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