الامارات | ما هي تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات؟ وكيف يمكن الحصول عليها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الرسمي أن الإقامة الخضراء توفر مزايا أوسع نطاقا لحامليها مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية.

وأشارت البوابة عبر موقعها أن الإقامة الخضراء هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

وتوفر التأشيرة الخضراء المزايا التالية:

1- منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى

2- رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط.

3- توفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر.

4- منح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

5- مدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة،وتكون مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي.

وبينت البوابة الفئات التي يمكنها التقديم لطلب للحصول على التأشيرة الخضراء والشروط الواجب توافرها:

1- الإقامة الخضراء للعمل الحر، حيث يجب على الراغبين بالحصول على التأشيرة الخضراء، الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها كحد أدنى، ألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن /360,000/ درهم، أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

2- الإقامة الخضراء للعامل المهاري، حيث يجب على الراغبين توفير تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول، وأن أن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإاضفة إلى أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، وأن لا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.

3-الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، حيث تتضمن المتطلبات، الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة، موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

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