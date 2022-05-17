الامارات | رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه في الانتخابات

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة و نائبه يهنئان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بفوزه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة حسن شيخ محمود .

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