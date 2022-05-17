الامارات | محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي بشار الأسد ورمضان قاديروف

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي بشار الأسد ورمضان قاديروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالين هاتفيين، من رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد، ورئيس جمهورية الشيشان الصديقة رمضان قاديروف، قدما خلالهما التعازي والمواساة في الفقيد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، منوهين بالمناقب الحميدة للراحل الكبير وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيسين بشار الأسد ورمضان قاديروف عن شكره وتقديره لما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لسورية الشقيقة والشيشان الصديقة الخير والنماء والازدهار.

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