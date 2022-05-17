الامارات | على درب «الحكيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن على درب «الحكيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على دروب المؤسس الباني، تتواصل المسيرة المضيئة لإمارات الخير، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «ظل زايد وامتداده فينا، وحامي حمى اتحادنا»، كما ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكداً سموه، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخذ من حكمة «حكيم العرب» المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهمته وعزمه وقربه من أبناء شعبه.

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