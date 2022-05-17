الامارات | سفارات الإمارات حول العالم تشهد توافد المعزّين في وفاة الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارات الإمارات حول العالم تشهد توافد المعزّين في وفاة الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتحت سفارات دولة الإمارات حول العالم أبوابها، منذ السبت الماضي، لجموع المعزّين من المسؤولين الدبلوماسيين والسياسيين والفعاليات الشعبية، لتقديم واجب العزاء في المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وعبّر المعزون عن صادق التعازي والمواساة لقيادة الإمارات وشعبها، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، منوهين بمواقفه الحكيمة، ومسيرته وإنجازاته الكبيرة، وحرصه على ترسيخ السلام، وإقامة علاقات استراتيجية وقوية مع دول العالم.

وذكرت سفارة الإمارات في الخرطوم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعداداً كبيرة من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والشعبية ورجال الأعمال توافدت في اليوم الثاني لفتح سجل العزاء، من أجل تقديم التعازي في وفاة فقيد الأمة، المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.وذكرت سفارة الإمارات في القاهرة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أنها استقبلت عدداً كبيراً من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين في جمهورية مصر العربية الذين حضروا لتقديم واجب العزاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها، في المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله.كما قدّمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، واجب العزاء لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وشعبها، في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وفي سفارة الإمارات في روما، تقبل السفير عمر عبيد الشامسي، تعازي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا، الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، وسفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، الدكتور ناصر محمد البلوشي، وسفيرة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى إيطاليا، زينب سالم.

واستقبلت سفارة الدولة لدى المملكة الإسبانية، نائب سفير دولة الكويت لدى المملكة الإسبانية، محمد لافي الشحومي، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأكدت سفارة الإمارات في السعودية عبر حسابها الرسمي، توافد رؤساء البعثات المعتمدين لدى المملكة على مقر البعثة في الرياض، لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأشارت إلى تنكيس العلم لمدة 40 يوماً، اعتباراً من الجمعة الماضي، حداداً على وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وذكرت سفارة الإمارات في نيودلهي، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنها فتحت سجلاً لتقديم التعازي في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ابتداء من السبت الماضي، ولمدة أسبوع.

وسجلت حضور وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور س. جاي شانكار، لتسجيل أعمق تعازيه بوفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مقر سفارة الدولة في نيودلهي، ونقل تعازي الحكومة الهندية لقيادة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news