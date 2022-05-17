الامارات | تأبين خليفة بن زايد في مجلس جامعة الدول العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تأبين خليفة بن زايد في مجلس جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس جامعة الدول العربية، أول من أمس، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للجامعة، لتأبين المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بحضور سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائمة لدى الجامعة العربية، مريم خليفة الكعبي.

وبدأ المندوبون الدائمون الاجتماع بالوقوف دقيقة، حداداً على روح المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقالت مريم الكعبي خلال الاجتماع، إن «الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحل عن دنيانا بعد رحلة حافلة بالعطاء والإنجازات، لكن ذكراه ستبقى خالدة، وأثره سيظل واضحاً، على المستوى المحلي والعربي والدولي».

وأضافت: «فقدت دولة الإمارات، والأمتان العربية والإسلامية، زعيماً زخرت حياته بالعديد من المحطات المضيئة، فقد عزّزت دولة الإمارات في عهد المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ونجحت في نسج علاقات قوية بدول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والتزامها حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني».

وأشارت إلى أن دولة الإمارات لم تتوان مطلقاً عن مساعدة ونصرة القضايا والحقوق العربية، ولم تتردد في المشاركة والوقوف مع أي جهود تستهدف الحفاظ على الأمن الخليجي والعربي، وقد حرص المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على مواصلة نهج القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التضامن مع الأشقاء العرب، ودعم قضاياهم، وتوطيد جسور الإخاء والتعاون معهم في كل المجالات والصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، أو عبر الأيادي البيضاء الممدودة لدعمهم ومساندتهم، لتكون دولة الإمارات بذلك خير سند وظهير لأشقائها.

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