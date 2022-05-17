الامارات | فاطمة بنت مبارك وشمسة بنت سهيل تتلقيان تعازي عدد من قرينات قادة دول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت مبارك وشمسة بنت سهيل تتلقيان تعازي عدد من قرينات قادة دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التعازي والمواساة في رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، من الملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة انتصار السيسي حرم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كرو.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وتقديرها للمشاعر الطيبة التي عبرت عنها ضيفات الدولة.

كما تلقت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل التعازي في رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من كلٍ من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان، والشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح شقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر أمير دولة الكويت، والملكة رانيا العبدالله قرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والسيدة انتصار السيسي حرم الرئيس المصري، والسيدة إشراف شبيل حرم قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، والسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، حرم محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والسيدة ليندا هيرلي حرم حاكم عام استراليا.

كما تلقت سموها تعازي عدد من الشيخات والوزيرات في الدولة.

وقد عبرت المعزيات وقرينات ملوك ورؤساء الدول الصديقة والشقيقة عن خالص تعازيهن ومواساتهن إلى سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، وأسرة الفقيد وشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل وتوجهن إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله جميل الصبر والسلوان.

كما عبرن عن تمنياتهن لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والرخاء.

وقد شكرت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل قرينات ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وشقيقة أمير الكويت لما أبدين من مشاعر أخوية صادقة تجاه أسرة الفقيد وشعب الإمارات، متمنية لهن موفور الصحة والعافية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news