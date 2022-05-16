الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل بلينكن في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل بلينكن في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن.

وتقدم بلينكن بالتعازي إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وأعرب بلينكن عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

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