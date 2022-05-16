الامارات | «الوطني» يخصص جلسة لـ«تأبين خليفة بن زايد» الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يخصص جلسة لـ«تأبين خليفة بن زايد» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، بعد غد الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش،في مقر المجلس في أبوظبي.

وتخصص الجلسة لتأبين فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة دقيقة صمت للحداد.

كما تشهد الجلسة إلقاء كلمة لرئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والأمين العام للمجلس.

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