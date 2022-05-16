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الامارات | دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد " تتوشح " بالفخرِ و العزة

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الفجيرة - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان " حفظه الله " رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإجماع أصحاب السمو حكام الإمارات ، و بايعته على الطاعة و الولاء في العسر و اليسر و في المنشط و المكره ، فهو خير خلف لخير سلف ، سائلين الله العلي القدير له التوفيق و السداد في مواصلة مسيرة البناء و التنمية و التقدّم و الريادة للدولة .


و قال المدير العام للمؤسسة المهندس علي قاسم  بمناسبة انتخاب سموّه رئيساً للدولة : أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تتوشّحُ بالفخر و العزّة ، و مفعمة بالطموح و الأمل ، دولةً يملؤها الإصرار على مواصلة مسيرة إنجازاتها الحضارية في مختلف المجالات ، مُشيراً بأن المسيرة الريادية لن تتوقف بإذن الله بل ستكون تجربة تنموية استثنائية خارج كافة التحدّيات ، استكمالاً للنجاحات التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" و المُنجزات البارزة التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" رحمه الله "، لتتواصل المسيرة المزدهرة بحلّةٍ اقتصاديةٍ و تنمويةٍ زاخرة على نهج التنوع الاقتصادي القائم على تنويع الموارد و صناعاتها و قطاعاتها بما يتماشى مع متطلبات الحاضر و المستقبل .


و أكد المهندس علي قاسم بأن دولة الإمارات ستظل على الدوام كما أرادها زايد و خليفة و إخوانهما ، رائدة ، متميزة ، و متطوّرة ، أبناؤها هم مصدر قوتها و أساس تنميتها و أغلى ثرواتها ، و وحدتها تاج عزتها و سياج مكتسباتها .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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