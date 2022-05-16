الامارات | طارق بن خادم: محمد بن زايد مرحلة قادمة تعد بنهضة جديدة للإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق بن خادم: محمد بن زايد مرحلة قادمة تعد بنهضة جديدة للإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات هي مرحلة قادمة تعد بنهضة جديدة لهذا الوطن الغالي نحو المزيد من الرفعة والازدهار والرقي.



وأضاف: يأتي هذا الانتخاب مجسداً الثقة العميقة للمجلس الأعلى للاتحاد وشعب دولة الإمارات في قائدها الفذ، وإرث أخلاق وحكمة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وخلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله ليكون خير خلف لخير سلف.



وقال بن خادم: اليوم نبايع جميعاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معاهدينه على الإخلاص والولاء لوطننا، ومواصلين مسيرة النمو والازدهار لتبقى دولة الإمارات تحت قيادة سموه رمزاً للريادة والتألق والطموح على كل الأصعدة، راجين من الله عز وجل أن يوفقه في حمل الأمانة وقيادة دفة الحكم وإدارة شؤون الوطن، لتبقى دولة الإمارات في رخاء وأمن وعزة . ويسطر التاريخ حقبة نهضة جديدة في ظل قائد رمز، يشهد له شعبه بالبطولة والواجب والإنسانية.

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