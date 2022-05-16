الامارات | قادة الدول يعزون محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الدول يعزون محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، إيمانويل ماكرون، ورئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، قاسم جومارت توكاييف، ورئيس جمهورية سيشيل الصديقة، وافل رامكالاون، ونائب رئيس جمهورية الهند الصديقة، فينكايا نايدو.

وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات، في راعي المسيرة المباركة، مؤكدين أن الشيخ خليفة «رحمه الله»، كان قائداً حكيماً، ملهماً، وأنه حظي بمحبة الجميع واحترامهم، لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح، ما جعل وطنه نموذجاً للتعايش والاستقرار، ومسيرة نهضته محل تقدير للعالم أجمع.. راجين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ورضوانه، وأن يلهم عائلته وشعبه الصبر والسلوان.

كما تقبل صاحب السمو رئيس الدولة التعازي من الشيوخ والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي عدد من الهيئات والجهات في الدولة.

وتقبل التعازي، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ.

كما هنأ الملوك وقادة الدول ورؤساء الوفود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ليكمل مسيرتها الملهمة، التي بدأها المؤسسون ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها، متمنين لسموه التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه وشعوب العالم أجمع انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ والساعي إلى الخير للجميع.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبدوها تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، وشكرهم سموه لتهنئتهم بتوليه رئاسة الدولة، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم وبلدانهم دوام الازدهار والاستقرار.

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