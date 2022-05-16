الامارات | الأسرة سرّ تميز الأبناء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرة سرّ تميز الأبناء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظل الأسرة المتميزة الركيزة الأساسية في نهضة الأبناء وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات وتلبية الطموحات والأهداف المنشودة في حياتهم العلمية والعملية، ويظل العنوان الأكبر لكل طالب مبدع ومتفوق هو الأسرة.

فالأسرة هي اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي للفرد والمجتمع، ومن هنا يأتي اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، وترسيخ الوعي الأسري للآباء والأمهات بطبيعة الأدوار المنوطة بكل منهم في تربية الأبناء وتهيئة البيئة المحفزة لهم على التميز العلمي والخلقي، ودعم الأبناء في رسم خارطة مستقبل عناصرها الأساسية التميز والريادة.

وقد طرحت جائزة خليفة التربوية في دوراتها المختلف مجالات وفئات متعددة تستهدف نشر ثقافة التميز وخصوصاً للأسر الإماراتية المتميزة التي تقدم إسهامات بارزة في تربية الأبناء والبنات وتوفير الرعاية الاجتماعية التي تمكن كلاً منهم من القيام بواجبه كطالب مجتهد في دراسته ومبدع في محصلته المعرفية والعلمية.

إن الأسرة الواعية التي تدرك جيداً طبيعة دورها في تربية الأبناء هي طوق النجاة نحو مستقبل مشرق لوطن آمنت قيادته الرشيدة بأن الإنسان هو أغلى ثروات هذا الوطن، وأنه ينبغي علينا أن نُحسن إعداد كل فرد في المجتمع بحيث يكون هذا الفرد منتجاً وفعالاً وصالحاً وهو في النهاية ما يصب في تلبية توجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز من نهضة الوطن وتميز مسيرته التنموية في جميع المجالات.

ولقد حفل تراثنا العربي بالكثير من الفلسفة والحكمة التي تجعل من الأسرة نقطة انطلاق للفرد نحو التميز والإبداع، ومن هنا فإن الأب والأم بل وأفراد الأسرة مجتمعين يشكلون منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي الذي يرسم طريقاً مفعماً بالأمل والإيجابية لأفراده .

واليوم ونحن على مشارف امتحانات نهاية العام الدراسي، هذه الامتحانات التي تأتي بعد فترة طويلة من الإجراءات الاستثنائية التي شهدها العالم، تتطلب منا هذه الامتحانات كأسر وأولياء أمور أن نقدم الدعم والمساندة، ونوفر الأجواء الإيجابية التي تمكن الأبناء والبنات من القيام بدورهم بتفوق وتميز في هذه الامتحانات وصولاً إلى حصاد مثمر لعام دراسي شهد الكثير من التحديات والطموحات.

إن دور الأسرة في توفير البيئة المحفزة للإبداع للأبناء والبنات هو كلمة السر في تحقيق كل منهم لنقلة نوعية في مسيرته العلمية والعملية.

• التراث العربي يحفل بالكثير من الفلسفة والحكمة التي تجعل من الأسرة نقطة انطلاق نحو التميز والإبداع.

أمين عام جائزة خليفة التربوية

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