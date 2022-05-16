الامارات | محمد بن زايد يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يواصل تقبل التعازي لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لليوم الثاني، تقبل التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها ومسؤولو الهيئات والمنظمات.

وأعرب المعزون عن أصدق تعازيهم ومواساتهم لأنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويجزيه خير المثوبة جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل.

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