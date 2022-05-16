الامارات | رئيس الدولة يتقبل التعازي من قادة الدول والوفود في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتقبل التعازي من قادة الدول والوفود في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما تقبل سموه التعازي من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد شقيق عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

كما قدم التعازي إلى سموه قادة عدد من الدول الصديقة والشقيقة وملوكها ورؤساء حكوماتها وهم كل من: الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وفرانك فالتارشتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وإبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، وشوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزباكستان، وإسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل، وأوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان، وبوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، وشهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والدكتور فيليب مبانغو نائب رئيس تنزانيا، والدكتور أبوالكلام عبدالمؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش، والدكتورة بيسيرا توركوفيك نائب رئيس مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك.

وتقبل سموه تعازي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط، وأمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف، ورئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق الغانم، ورئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء حكوماتها ووفودها ومسؤولو الهيئات والمنظمات عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويجزيه خير المثوبة جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل، مؤكدين أن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، كان قائداً حكيماً معطاء كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، وستبقى أعماله خالدة على مستوى الوطن وخارجه.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ.

كما هنأ أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لقيادة دولة الإمارات، ليكمل مسيرة القادة المؤسسين ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها، متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه والعالم أجمع، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات المتواصل منذ تأسيسها والساعي إلى كل خير لشعوب العالم أجمع.

من جانبه أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها أصحاب السمو والجلالة والفخامة والمعالي تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم، كما شكرهم سموه لتهنئته بتوليه قيادة الدولة والتمنيات الطيبة الصادقة التي عبروا عنه لسموه، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الشقيقة والصديقة وبلدانهم دوام الخير والتقدم والرخاء.

• محمد بن زايد تمنى للجميع موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الشقيقة والصديقة وبلدانهم دوام الخير والتقدم والرخاء.

محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي الأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالين هاتفيين من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز، ووزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لويد أوستين، قدما خلالهما تعازيهما ومواساتهما إلى سموه ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأ الأمير تشارلز ولويد أوستين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن خالص تمنياتهما لسموه بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته. من جانبه عبر سموه عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأميركي لتعزيته، وما عبرا عنه من مشاعر طيبة تجاه سموه ودولة الإمارات وشعبها.

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