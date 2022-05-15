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الامارات | "مؤسسة خليفة الإنسانية": محمد بن زايد يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باركت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للإمارات وشعبها بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مقاليد الحكم في هذه المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها المنطقة والعالم.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يمتلك حكمة وحنكة ورؤية ثاقبة.

وأضاف أن نهج الخير والعطاء الإنساني مستمر في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وسنسعى جاهدين بكل ما نملك من قوة لترسيخ دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل الإنساني، وخدمة البشرية، وتعزيز قيم العطاء وثقافة الخير في المجتمع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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