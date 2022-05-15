الامارات | النائب العام لإمارة أبوظبي: لتتوالى نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام لإمارة أبوظبي: لتتوالى نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، ليستكمل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لتتوالي نجاحات وإنجازات دولتنا الغالية.

وقال البلوشي: بهذه المناسبة نعبر عن كامل عهدنا وثقتنا بأن يبقى وطننا الغالي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أراده الشيخ زايد والمؤسسون، وأن يكون سموه دوما حاميًا أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفقه ويحفظه ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.

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