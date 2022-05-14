الامارات | قائد القوات البحرية: محمد بن زايد صاحب رؤى ثاقبة تحظى باحترام العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية: محمد بن زايد صاحب رؤى ثاقبة تحظى باحترام العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية أن ما تركه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " طيب الله ثراه " من إرث عظيم سيبقى محفورا في قلب ووجدان شعب الإمارات وشعوب العالم أجمع.

و قال قائد القوات البحرية في كلمة له: "ترجل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن صهوة جواده بعد أن وضع لبنة الختام لحقبة زمنية أفنى خلالها عمره و صحته و وقته من أجل وطنه الكبير الذي احتضن كل أبنائه الذين كسب حبهم و أحبهم فأحبوه و حمل أمانة الإمارات على عاتقه بكل اقتدار".

و أضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي تم انتخابه اليوم رئيسا للدولة صاحب رؤى ثاقبة تحظى باحترام العالم .. وكيف لا وهو ابن زايد الخير القائد الأول و الأب الملهم لكل معاني الأصالة و الشجاعة و الكرم و الحكمة و الذي يملك قيم التواضع و الشجاعة و الحكمة وصون حقوق الناس وتحقيق الوفاق و إدارة شؤون الحكم بطريقة عززت من نهضة الدولة وقادتها إلى الصدارة و التميز.

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