الامارات | حمد الغافري: محمد بن زايد قائد استثنائي وعلى يديه ستتواصل الإنجازات الكبرى

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الغافري: محمد بن زايد قائد استثنائي وعلى يديه ستتواصل الإنجازات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتقدم والوصول لأفق بعيدة من التنمية الشاملة في الدولة.

وأضاف: ستمضي مسيرة الوطن بخطى ثابتة تحت قيادة قائد حامي حمى اتحادنا وسوف تتواصل الإنجازات الكبرى، فعهدنا بسموه دوما أنه يبذل الجهد الكبير والمتواصل لرفعة الوطن في كافة المجالات العسكرية والسياسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

وتابع بالقول: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو شبيه زايد في الحكمة وصنو خليفة في العزيمة، وهو خير خلف لفقيد الأمتين العربية والإسلامية الراحل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نبارك لسموه رئاسة الدولة، وقبل ذلك نبارك لأنفسنا انتخابه، ونبايعه وننقاد له راجين المولى عز وجلّ أن يعينه على حمل هذه المسؤولية العظيمة ويوفقه لما فيه كل الخير والعزة لدولتنا.

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