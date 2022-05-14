الامارات | عبدالله بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تنطلق في مسيرة جديدة عامرة بالإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تنطلق في مسيرة جديدة عامرة بالإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تنطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات و الآمال".

وقال سموه في كلمة له: " ‏تبنى الأوطان و تزدهر بسواعد الرجال .. أخي و قائدي و سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة .. ولي أمري نبايعك و نعاهدك على السمع و الطاعة الكاملة .. بقيادتك ننطلق في مسيرة تاريخية جديدة عامرة بالإنجازات و الآمال".

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