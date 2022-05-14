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الامارات | رئيس البرلمان العربي يبارك لـ " محمد بن زايد " انتخابه رئيسا للدولة

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القاهرة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخابه رئيسا للدولة.

و أعرب العسومي في تصريح له عن تمنياته لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق و السداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها لمواصلة مسيرة البناء و التطوير و الرخاء التي أرسى أساسها و شيد بنيانها الراسخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " و استكملها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله ".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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