الامارات | عبدالله علي الفلاسي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله علي الفلاسي: محمد بن زايد خير خلف لخير سلف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، اختيارٌ صادف أهله، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خير خلف لخير سلف، وسموه القادر بمشيئة الله وتوفيقه على حمل الراية واستكمال المسيرة التي بدأها الآباء المؤسسين.

وقال عبدالله الفلاسي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، نشأ وترعرع في كنف الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونهل من معينه، وتشرب الحكمة وأصول القيادة من يديه الكريمتين، وكان طيلة السنوات الماضية إلى جانب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، وقدم الغالي والنفيس لتعزيز مكانة دولة الإمارات، وسهر مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على راحة شعب الإمارات وحرص على سعادته، وتوفير سبل العيش الهانئ له، ونسأل الله العلي القدير أن يعين رئيس الدولة على حمل الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة دولة الإمارات وشعبها الوفي.

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