الامارات | حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد ستتحقق الأحلام

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: مع محمد بن زايد ستتحقق الأحلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عن مباركته لانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سموه " نبارك للتاريخ ولأ نفسنا محمد بن زايد قائدا ورئيسا للإمارات ..عشنا معه مرحلة التحديات ومستمرون معه لتظل الامارات قوية ومنيعة وعظيمة . .. معه حلمنا ....ومعه ستتحقق الأحلام" . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App