الامارات | محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام في فقيد الوطن الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد والحكام في فقيد الوطن الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي اليوم التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهم عن خالص التعازي والمواساة إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات بوفاة فقيد الوطن وراعي مسيرة عزه ورفعته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما تقبل سموه التعازي - في قصر المشرف في أبوظبي - من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدم التعازي .. الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع المعزين في وفاة الفقيد.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد القائد الحكيم الإنسان ورجل الخير والإحسان فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء لما قدم لشعبه وأمته خلال مسيرة عقود من العطاء والخير لم تتوقف ستظل خالدة في الوجدان ..سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل "وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تقبل التعازي إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

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