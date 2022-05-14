الامارات | "المعرفة": استئناف الدراسة الثلاثاء و"الامتحانات الدولية" في موعدها

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة": استئناف الدراسة الثلاثاء و"الامتحانات الدولية" في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لافتة إلى استئناف الدراسة يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في نعي الهيئة على "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي رئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللعالم أجمع.. اللهم ارحمه وأكرم نزله، ووسع مدخله، وأسكنه فسيح جناتك يا ذا الجلال والإكرام.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأفادت الهيئة بأنه سوف يتم استئناف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بدبي صباح يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت أنه سوف تغلق المدارس الخاصة بدبي أبوابها يوم الاثنين الموافق 16مايو، وستُعقد الامتحانات الدولية المجدولة من مجالس الامتحانات للمدارس الخاصة بدبي في موعدها دون تغيير.

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