الامارات | إغلاق جميع الحدائق العامة وحدائق الأحياء في الشارقة حتى الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع الحدائق العامة وحدائق الأحياء في الشارقة حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق جميع الحدائق العامة وحدائق الأحياء في المدينة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين، على أن يعاد فتح أبوابها للجمهور يوم الثلاثاء 17 مايو.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها بلدية الشارقة حداداً على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news