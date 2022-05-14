الامارات | حمدان بن محمد: "صــبِّــرْ مــحـمـد ونـــوِّر لـــه يـــاربْ الـــدَّربْ"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: "صــبِّــرْ مــحـمـد ونـــوِّر لـــه يـــاربْ الـــدَّربْ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي تغريدة على حسابه على تويتر صباح اليوم، ضمّنها أبياتا من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "في جنة الخلد" التي نشرت أمس ونعى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، وبايع فيها سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء فيها:

وصــبِّــرْ مــحـمـدْ ونـــوِّرْ لـــهْ يـــارَبْ الـــدَّربْ

نـعـمْ الـخَـلَفْ لـلـسَلَفْ ريِّــسْ عـلـىَ الـدُّولِهْ

لــي لــهْ نـبـايعْ عـلىَ الـطَّاعَهْ بـصدقْ وحـبْ

وطــاعَــةْ ولــــيْ الأمــــرْ بــالـحَـقْ مـكـفـولِهْ

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حمدان بن محمد: "صــبِّــرْ مــحـمـد ونـــوِّر لـــه يـــاربْ الـــدَّربْ"

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