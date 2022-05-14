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الامارات | مكتوم بن محمد : محمد بن زايد خير خلف لخير سلف ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه

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دبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإمارات لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، وقال سموه في  تغريدة على "تويتر" نسأل الله له التوفيق والسداد. هو خير خلف لخير سلف، ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه، وعلى البذل والإخلاص في خدمة الإمارات وشعبها في ظل حكمه وقيادته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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