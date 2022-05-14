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الامارات | محمد بن راشد: محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مايو 2022

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة

وأضاف سموه قائلاً :"محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا". نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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