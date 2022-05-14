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الامارات | حزب الأمة القومي السوداني ينعى الشيخ خليفة بن زايد

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شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأمة القومي السوداني ينعى الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  نعى حزب الأمة القومي السوادني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس.

وقال الحزب في بيان له: "ينعي حزب الأمة القومي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي لبى نداء ربه اليوم الجمعة ١٣ مايو بعد مسيرة حافلة بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات وشعبها والأمتين العربية والإسلامية وبرحيلة فقدت الأمة العربية قائداً فذاً وحكيماً من حكمائها".

وأضاف البيان: "أن حزب الأمة القومي يتقدم بصادق التعازي والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً ونسأل الله أن يتقبل الفقيد قبولا حسناً وأن يكرم نزله فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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