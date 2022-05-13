الامارات | حاكم عجمان يؤدي صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يؤدي صلاة الغائب على الشيخ خليفة بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بعد صلاة المغرب، اليوم، صلاة الغائب على فقيد الوطن الراحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأدى الصلاة بجانب سموه في جامع الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة، كما أدى جموع المصلين في مساجد الإمارة ومناطقها، صلاة الغائب على الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدوله.

ودعا حاكم عجمان والشيوخ والمصلون، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

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