الامارات | حمدان بن محمد: ننعي قائدا فذا سار على خطى زايد الخير

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: ننعي قائدا فذا سار على خطى زايد الخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" .. " ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن ورجلا قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير.

رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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