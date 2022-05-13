الامارات | مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينعى الشيخ خليفة: قائد مرحلة التمكين

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ينعى الشيخ خليفة: قائد مرحلة التمكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الجمعة.

وقال " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ببالغ الحزن والأسى إلى شعب دولة الإمارات العربية وإلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع قائد "مرحلة التمكين" و"رجل الإنسانية" صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ؛ فقد ودعنا بعد رحلة كرَّس فيها وقته وجهده لخدمة شعبه ودينه والإنسانية جمعاء سيرًا على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في الحكمة وحسن الخلق ولين الجانب مع الجميع، حريصًا على وحدة الصف وجمع الكلمة، معينا للضعفاء والفقراء في كل مكان.

سائلين الله تعالى أن يلهم قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الصبر والسلوان، وأن ينزل فقيدنا منازل الصديقين والأبرار، وأن يسكنه الفردوس الأعلى في فسيح الجنان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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