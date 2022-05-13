الامارات | محمد القرقاوي: الإمارات فقدت قائدا فذا مخلصا لشعبه ووطنه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القرقاوي: الإمارات فقدت قائدا فذا مخلصا لشعبه ووطنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ، أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه الله، قائداً فذاً مخلصا لشعبه ووطنه، راعي مسيرة تطوّر دولة الإمارات، وقاد مسيرتها التنموية، على خطى والده المغفور له بإذن الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتصبح دولة الإمارات اليوم مركزاً للعلم، والخير، والتطوّر، والاستقرار والنمو والازدهار.

وقال محمد القرقاوي إن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، مثل نموذجاً للقائد الملهم الذي أخلص حياته لشعبه ودولته، وبذل وقته للمجتمع ورفعته، وترسيخ أسس الاتحاد، وواصل على خطى الآباء المؤسسين مسيرة بناء الوطن والإنسان، وتمكّنت دولة الإمارات تحت قيادته رحمه الله، من تعزيز مكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى حياة المجتمع، ومواصلة التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار المستدام وتحقيق المزيد من الإنجازات وطنياً وعالمياً.

وتقدم وزير شؤون مجلس الوزراء بخالص التعازي لقيادة دولة الإمارات وشعبها، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه.

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