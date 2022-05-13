الامارات | إقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بالمسجدين الحرام والنبوي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بالمسجدين الحرام والنبوي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 13 مايو 2022

أدى المصلون صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المسجدين الحرام والنبوي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو قد وجه بإقامة صلاة الغائب على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو، حيث ستقام صلاة الغائب بعد صلاة العشاء، اليوم الجمعة، بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

خليفة بن زايد.. ابتسامة راحلة.. صور

محمد بن زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على روح فقيد الوطن الشيخ خليفة

محمد بن زايد يتقبل تعازي الحكام في فقيد الوطن غداً السبت

صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد في مساجد الدولة.. فيديو

العاهل السعودي يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بالمسجدين الحرام والنبوي

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news