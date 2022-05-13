الامارات | محمد النعيمي: الشيخ خليفة ترك إرثا عظيما من العطاء ونشر السلام بين الشعوب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النعيمي: الشيخ خليفة ترك إرثا عظيما من العطاء ونشر السلام بين الشعوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2022

نعى الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية بعجمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال " إن الإمارات فقدت اليوم واحدا من أبنائها وقائدا خدم وطنه وشعبه، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، وسيظل في قلوبنا ووجداننا حي بيننا، فلقد ترك خلفه إرثا عظيما من العطاء ونشر السلام بين الشعوب، ونادى بالتمكين وساهم في مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية ستبقى نبراسا تقتدي بها الأجيال، وستظل أعماله مصدرا للإلهام وطريقا محفورا من النور يهتدي به شعبه".

ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بالاستمرار في السعي قدما نحو تحقيق وصايا شيوخنا وولاة أمرنا.. داعين الله عز وجل أن يتغمده الشيخ خليفة برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى مع الصدقين والشهداء وحسن ذلك رفيقا.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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