الامارات | مكتوم الشرقي: مواقف الشيخ خليفة الخالدة وقيادته الحكيمة خارطة طريق لكل الإماراتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم الشرقي: مواقف الشيخ خليفة الخالدة وقيادته الحكيمة خارطة طريق لكل الإماراتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال " نودع اليوم والدنا وقائدنا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، بخالص الشعور وبالغ الأسى، مؤكدين أن هذه الشخصية الاستثنائية في تاريخ الإمارات، ستبقى صفحة مأثورة في تاريخنا، نسترجع صفاتها ونستذكر مواقفها الخالدة والمؤثرة،كما أن هذه المواقف ستظل خارطة طريق لكل الاماراتيين على الدوام".

وأضاف " ستظل سيرة فقيدنا الغالي، تحكي ملامح شخصيته الفريدة التي عايشت بناء الدولة وقيام اتحادها منذ عقود، ورافقت الآباء الأوائل في دروب التحديات والإنجازات، وشهدت تاريخا حافلا ومواقف صامدة في مسيرة البناء والعمل، ستظل تتعلم وتنهل منها الأجيال القادمة، وتستكمل طريقها في رحلة النهضة والتمكين والإنجاز على نهجه رحمه الله تعالى".

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