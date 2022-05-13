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الامارات | ولي عهد رأس الخيمة ناعيا الشيخ خليفة: نودع قائدا عظيما أجزل العطاء لوطنه وشعبه

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رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، نودع اليوم قائدا عظيما تفانى في خدمة وطنه وأجزل في العطاء لشعبه وللأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع ، سيظل "رحمه الله" خالدا في وجدانا نستلهم من مسيرته الفريدة وسيرته العطرة الدروس والعبر في العمل المخلص من أجل رفعة وطننا وتقدمه".

وأضاف سموه "رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، وتغمده بواسع رحمته ، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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