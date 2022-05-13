الامارات | ذياب بن زايد : الشيخ خليفة سطر مسيرة بيضاء وقدم إنجازات تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن ذياب بن زايد : الشيخ خليفة سطر مسيرة بيضاء وقدم إنجازات تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "طيب الله ثراه" الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه - في كلمة له - رحم الله قائد مسيرتنا ورجل التمكين والتنمية الفائقة، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قامةً إنسانية باسقة، سطر لنا مسيرةً بيضاء وقدم إنجازاتٌ تاريخية وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم، عزاؤنا لوطننا وأمم العالم أجمع، إنا لله و إنا إليه راجعون.

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