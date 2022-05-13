الامارات | عهود الرومي: الإمارات فقدت قائدا فذا وأبا حانيا ورجلا عز نظيره

شكرا لقرائتكم خبر عن عهود الرومي: الإمارات فقدت قائدا فذا وأبا حانيا ورجلا عز نظيره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، قائدا فذا وأبا حانيا، ورجلا عز نظيره بين الرجال، حققت الدولة في عهده إنجازات غير مسبوقة، وبلغت مسيرة التطور والتنمية فيها مواقع الريادة عالميا.

وقالت عهود الرومي إن الشيخ خليفة رحمه الله، واصل المسيرة المباركة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، فركز على بناء الإنسان الإماراتي والنهوض به وتمكينه، وجعل بناء مستقبل أفضل للمجتمع والأجيال القادمة غاية سامية وهدفا تميزت به دولة الإمارات في المنطقة والعالم.

وتقدمت عهود الرومي بخالص التعازي إلى قيادة وشعب ومجتمع دولة الإمارات، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه.

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