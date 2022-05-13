الامارات | خليفة بن زايد.. سيرة ومسيرة قائد عظيم.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة بن زايد.. سيرة ومسيرة قائد عظيم.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المصدر: موقع الإمارات اليوم التاريخ: 13 مايو 2022

نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" مقطع فيديو عن مسيرة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

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