الامارات | عبدالله بن زايد ناعيا الشيخ خليفة: نودع قائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ناعيا الشيخ خليفة: نودع قائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" " بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نودع اليوم ابن الإمارات البار وقائد مسيرة الريادة والتمكين ورائد العمل الوطني المخلص ..أخي ومعلمي وسيدي خليفة بن زايد ستظل حاضرا في وجداننا وتبقى رحلتك العامرة بالعطاء للوطن والأمة مسيرة خالدة تنير دروبنا لخدمة شعبنا .. تغمدك الله بواسع رحمته".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news